جدل في مصر بعد مبادرة “بارت تايم” التي تدعو إلى الزواج من مطلقات.. ما هو ؟

القاهرة / وكالات /

ساد الجدل في الشارع المصري بعد مبادرة أطلقها أحد المحامين تدعو إلى زوج شرك أو زوج لبعض الوقت (بارت تايم) أو زوج سلف، ولو ليوم واحد في الاسبوع افضل من الانحراف الأخلاقي الذي وصل إليه المجتمع ووصل إليه حال الرجال والنساء.

المحامي صاحب المبادرة يدعى أحمد مهران ذكّر بقول الشيخ الرئيس ابن سينا: “الرجل إذا كانت له زوجة واحدة ابتلي في جسده ونفسه ، أدركه الهرم وهو في عنفوانه ، شكى من داء العظام في الظهر والرقبة والمفاصل، وكثر يأسه ، وقلت حيلته، وذهبت بشاشته، وصار كثير التذمر والشكوى”.

وأضاف المحامي أن في مصر 2.5 مليون مطلقة محتاجين يكملوا حياتهم وينشئوا أسرة وبيتا وحياة.

وأضاف: لو ظروفك تسمح اتجوز من مطلقة بنت ناس ومحترمة تحافظ عليك وتنجب لك ذرية طيبة وكمان تساعدها في تحمل أعباء الحياة وحمايتها من نظرة المجتمع وكلام الناس وتساهم معاها في تربية أولادها وتكون ليهم أب”.

جدل

الجدل على مواقع التواصل أمس ازداد مع تصريح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الذي أباح فيه الزواج، قائلاً: «لا نستطيع أن نحرم زواج البارت تايم أو نجرمه، طالما استوفى عقد الزواج الشروط والأركان، وهذا ليس زواج متعة، لأن هذا الزواج يكون محدد المدة بشهر أو شهرين أو أكثر، وفي هذه الحالة يكون الزواج باطلاً».

وأشار كريمة إلى أن شروط الزواج في الشريعة تتمثل في توافق الرضا بين الطرفين، والإشهار، وتسمية الصداق أو المهر، وإذا توافرت هذه الشروط، فهذا يعني أن الزواج شرعي، ويترتب عليه حقوق مشتركة من التوارث والمعاشرة بالمعروف، والاستمتاع على الوجه المشروع.

في زواج البارت تايم، يتزوج الرجل زوجة ثانية، شرط أن المبيت يكون في حوالي يوم واحد في الأسبوع.

هل تنجح المبادرة؟

السؤال الذي يطرح نفسه: هل تنجح المبادرة في علاج مشكلة التفكك الأسري والانحراف الجنسي أم تزيد الطين بلة.

زواج صحيح

من جهته قال الشيخ عبد الله رشدي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، إن الزواج مادام قد تَمَّ بأركانه وشروطه، وهي العاقدان والولي للزوجة والصيغة والمهر والشهود، فهو صحيح مادام خاليًا عن اشتراط مدة زمنية ينتهي معها عقد النِّكاح.

وأضاف رشدي، في تصريحات صحفية أن التعدد مشروطٌ بالعدل، مؤكدًا أن من تزوج ولم يعدل فهو آثم شرعًا، أما إن اشترط الزوج على زوجتِه ألا يبيت عندها إلا مرة في الأسبوع، فهذا حق الزوجة، إن شاءتْ تمسَّكَتْ به وإن شاءتْ تنازلتْ عنه كما هو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وأضاف إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أنه في حالة اشتراط الزوجةِ على زوجِها أن يتزوجَ صديقتَها، فهذا أمرٌ عائدٌ لمدى رغبتِهم في ذلك، فمتى لاقى الأمرُ قبولَهم فلا حرجَ، والله أعلم.

هل هناك فرق بينه وبين زواج المتعة

إحدى النشاطات تساءلت: هل زواج البارت تايم هو نفسه زواج المتعة أم أن هناك فرقا؟