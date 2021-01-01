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الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و906 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأحد 22 أغسطس 2021 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و906 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 5 وفيات، و906 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و204 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الخمس سجلت في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 36، نابلس 226، طولكرم 76، طوباس 36، سلفيت 31، جنين 45، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 64، ضواحي القدس 4، بيت لحم 5، الخليل 10، قطاع غزة 367."

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 17، نابلس 28، طولكرم 21، طوباس 9، سلفيت 1، جنين 9، رام الله والبيرة 18، ضواحي القدس 2، الخليل 4، قطاع غزة 95".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مصابا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 96 مريضاً، بينهم 6 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 698,305 بينهم 436,962 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#فيروس كورونا #كورونا في غزة #الضفة الغربية

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