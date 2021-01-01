بلدية غزة وحركة فتح تنظمان حملة لتنظيف مقبرة الشيخ رضوان

غزة / سما /

نظمت بلدية غزة وحركة فتح إقليم غرب غزة حملة تطوعية لتنظيف مقبرة الشيخ رضوان شمال غرب المدينة، ضمن جهود التعاون مع المجتمع المحلي ومؤسساته الفاعلة في الحفاظ على نظافة المدينة .



وشارك في الحملة؛ رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وأمين سر إقليم غرب غزة في حركة فتح زياد مطر، ولفيف من نشطاء الحركة في الإقليم والمتطوعين.



وجرى خلال الحملة تنظيف المقبرة من الأعشاب ورشها بالماء، وإزالة مخلفات الأعشاب من المقبرة وترحيلها.



وأكد رئيس البلدية أهمية المبادرات والعمل التطوعي في الحفاظ على نظافة المدينة، وضرورة تعزيز ثقافة التعاون والمشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة، موضحاً أن بلدية غزة تفتح أبوابها لكافة فئات المجتمع وقواه الحية للمشاركة في أنشطة البلدية وفعاليتها.



وأشاد رئيس البلدية بالمشاركين في الحملة ودورهم في الحفاظ على النظافة، والجهود التي بذلوها لتنظيف المقبرة، مشدداً على ضرورة التكاتف والتعاون بين البلدية وكافة شرائح المجتمع لتحسين الخدمات والنهوض بواقع المدينة.



بدوره؛ أكد زياد مطير أن الحملة نظمتها اطر الحركة في إقليم غرب بالتعاون مع بلدية غزة إكراماً للشهداء والأموات في المقبرة وضمن جهود تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي في المدينة للحفاظ على نظافة المقبرة والمدينة .