والد الجندي المصاب على حدود غزة مهاجما الجيش: "هذه فضيحة كبيرة"

القدس المحتلة / سما /

هاجم والد الجندي المصاب، يوسي شموئيلي الذي أصيب أمس على حدود غزة، الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق النار عليه من قبل الشبان المتظاهرين على الحدود، قائلا "إنها فضيحة كبيرة للجيش".

ونقلت يديعوت عن والد الجندي قوله "كيف وه صلوا للحدود، هذه فضيحة للجيش، من المؤكد أن هناك فشل وإهمال، كيف وصلوا إلى الجدار، منذ متى أصبح إطلاق النار ممنوعا عليهم".



وأضاف "هم جاؤوا لقتله، هذه فضيحة كبيرة للجيش، لماذا يذهب ابني للمستشفى بسبب مظاهرة".

وأوضحت القناة 20 العبرية، أنه تم نقل الجندي الذي يعمل كقناص في الوحدة السرية التابعة لقوات حرس الحدود إلى العناية المركزة حيث حالته حرجة جدا وهناك خطير كبير على حياته.



يشار إلى أن الجندي أصيب بجراح خطيرة في رأسه بعد إطلاق الفلسطيني النار عليه بواسطة مسدس من فتحة في الجدار الفاصل شرقي قطاع غزة بينما كان يطلق نيرانه صوب المتظاهرين السلميين.