  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

والد الجندي المصاب على حدود غزة مهاجما الجيش: "هذه فضيحة كبيرة"

الأحد 22 أغسطس 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والد الجندي المصاب على حدود غزة مهاجما الجيش: "هذه فضيحة كبيرة"



القدس المحتلة / سما /

هاجم والد الجندي المصاب، يوسي شموئيلي الذي أصيب أمس على حدود غزة، الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق النار عليه من قبل الشبان المتظاهرين على الحدود، قائلا "إنها فضيحة كبيرة للجيش".

ونقلت يديعوت عن والد الجندي قوله "كيف وه صلوا للحدود، هذه فضيحة للجيش، من المؤكد أن هناك فشل وإهمال، كيف وصلوا إلى الجدار، منذ متى أصبح إطلاق النار ممنوعا عليهم".
 
وأضاف "هم جاؤوا لقتله، هذه فضيحة كبيرة للجيش، لماذا يذهب ابني للمستشفى بسبب مظاهرة".

وأوضحت القناة 20 العبرية، أنه تم نقل الجندي الذي يعمل كقناص في الوحدة السرية التابعة لقوات حرس الحدود إلى العناية المركزة حيث حالته حرجة جدا وهناك خطير كبير على حياته.
 
يشار إلى أن الجندي أصيب بجراح خطيرة في رأسه بعد إطلاق الفلسطيني النار عليه بواسطة مسدس من فتحة في الجدار الفاصل شرقي قطاع غزة بينما كان يطلق نيرانه صوب المتظاهرين السلميين. 

الأكثر قراءة اليوم

"طالبان" تعلن عن مبايعة شقيق الرئيس الأفغاني السابق للحركة (فيديو)

وزير الجيش الاسرائيلي: لا نريد مشهد أفغانستان في غزة.. وسنرد على أحداث الحدود

رسالة من الشهيد أبو شنب للجعبري قبل 27 عامًا

41 اصابة منها حالتين حرجة جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين شرقي غزة

لماذا تصر الصين على إدراج النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في جدول الأعمال؟

عقيلة ماهر الأخرس: زوجي يتعرض لتهديدات بأن يكون الثاني بعد بنات وأحمل الرئيس المسؤولية

حماس : اتفافية استعادة الدعم المالي الاميركي الاونروا كارثية وتهدف لشطب المؤسسة الاممية

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: 5 وفيات وتسجيل 367 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 95 حالة

محللون عسكريون غاضبون من الرد الاسرائيلي : حماس تقرر مصيرنا وضرر استراتيجي لحق بنا

الصحة الفلسطينية : مشافي الضفة بدأت بالاكتظاظ بمصابي كورونا

p

إصابة شاب بعد إطلاق النار عليه على حاجز الكونتينر شمال بيت لحم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية