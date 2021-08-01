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منتخب السلة يخسر أمام الهند في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأسيوية (صور)

الأحد 22 أغسطس 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب السلة يخسر أمام الهند في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأسيوية (صور)



الرياض / سما /

تعرض المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة السلة لخسارة مؤلمة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأسيوية على يد المنتخب الهندي بنتيجة (77/79)، في اللقاء الذي جرى في الممكلة العربية السعودية.

وتفوق المنتخب الهندي في اللقاء، بعدما سيطر على معظم أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي.

الربع الأول: 13/25 لصالح المنتخب الفلسطيني

الربع الثاني: 21/23 لصالح المنتخب الهندي 

الربع الثالث: 15/16 لصالح المنتخب الهندي 

الربع الرابع: 16/27 لصالح المنتخب الهندي 

ويلتقي المنتخب الوطني في الفرصة الأخيرة للتأهل أمام المنتخب السعودي غداً.

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#منتخب السلة #الهند #كأس الأمم الأسيوية #المنتخب السعودي

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