سولشاير يُنهي الجدل بشأن بقاء بوجبا مع مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

أكد أولي جونار سولشاير، المُدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على أن لاعبه الفرنسي بول بوجبا لن يُغادر الفريق هذا الصيف.

وكان بوجبا قد اقترن اسمه بخطوة انتقال مُحتملة خارج اليونايتد، وربطت التقارير بينه وبين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

وقال سولشاير، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”أتوقع أن يكون هنا في 1 سبتمبر ( بعد نهاية سوق الانتقالات يوم 31 أغسطس الجاري)”.

وتابع المُدرب النرويجي للشياطين الحُمر حديثه بالقول:”لست قلقاً حيال إذا ما كانت مدة عقد أي لاعب تُغير من مستوى الدافع لديه”.

وأضاف سولشاير :”لا يُمكنك أن تتوقع تسجيل خمسة أهداف كل مُباراة، ولكن تتوقع أن يكون الأسلوب صحيحاً في كل مُباراة، ليس لدي أي قلق بشأن بوجبا”.

وتابع مُدرب اليونايتد حديثه بالقول :”هو يستمتع بكرة القدم التي يُقدمها، وعملي هو التأكد من أننا نحصل على الأفضل من بوجبا”.

وينتهي تعاقد بوجبا صيف 2022 مع اليونايتد، وكان قد انضم للفريق في 2016 قادماً من يوفنتوس، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق في 207 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 38 هدفاً، وصنع 46 هدفاً لزملائه.