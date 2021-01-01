إنتر ميلان يكتسح جنوى برباعية في بداية الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

بدأ إنترميلان حملة دفاعه عن لقبه بطلاً لمُسابقة الدوري الإيطالي، بفوزٍ كاسح على جنوى بأربعة أهداف دون رد.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان سيرو قد بدأ عن طريق ميلان شكرينيار في الدقيقة 6 بعد لعبة رأسية رائعة ترجم بها كرة ملعوبة من ركلة ركنية.

وسجل النجم التركي هاكان تشالهان أوجلو ثاني أهداف فريقه وذلك في الدقيقة 14، وذلك بعد تسديدة مُتقنة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وسجل أرتورو فيدال ثالث أهداف النيراتزوري في الدقيقة 73، وذلك بعد أن توج هجمة رائعة لأبطال الكالتشيو استخلصوا فيها الكرة من لاعبي المُنافس ليتناقلوها فيما بعد بمهارة كبيرة، لتصل في النهاية لفيدال داخل منطقة الجزاء فأسكنها الشباك بدقة كبيرة.

واختتم إيدين دجيكو رباعية الفريق بعد لمسة رائعة برأسه في الدقيقة 87، ليُقدم أوراق اعتماده بقوة لجمهور الفريق بعد انتقاله منذ أيام قادماً من روما.