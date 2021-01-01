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برشلونة يعود من سان ماميس بتعادل شاق مع بلباو (فيديو)

الأحد 22 أغسطس 2021 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يعود من سان ماميس بتعادل شاق مع بلباو (فيديو)



وكالات / سما /

عاد برشلونة من ملعب سان ماميس بتعادل شاق أمام مضيفه الباسكي أتلتيك بلباو، في لقاء مثير جمع بين الفريقين، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحل الفريق الكتالوني ضيفاً ثقيلاً على نظيره الباسكي في لقاء برسم مباريات الأسبوع الثاني من المسابقة بعد الفوز في الجولة الأولى على ريال سوسيداد في الكامب نو.

عرف الشوط الأول محاولات عديدة من كلا الفريقين، لكن لم ينجح هذا أو ذاك في الوصول للشباك، لتنتهي الفترة الأولى كما بدأت بدون أهداف.

وعقب الاستراحة مباشرةً، تمكن الفريق الباسكي من افتتاح التسجيل بهدف من ضربة رأسية عبر ركلة ركنية من توقيع إنيجو مارتينيز في الدقيقة 50.

وحاول الفريق الكتالوني العودة في النتيجة وكان له ما أراد بهدف من توقيع الهولندي ممفيس ديباي عند الدقيقة 75، بعد لحظات فقط من تصدي العارضة لتسديدة فرينكي دي يونج.

وفي الوقت المبدد، تعرض المدافع إريك جارسيا للطرد من طرف برشلونة بعد إعاقة إنياكي ويليامز، لكن ذلك لم يؤثر على النتيجة النهائية للمباراة.

وفي ضوء النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة الرابعة في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، بينما يصل بلباو للنقطة الثانية في المركز العاشر.

#برشلونة #سان ماميس #اتلتيك بلباو #الدوري الاسباني

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