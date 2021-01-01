شاكيد: إذا روج لبيد لدولة فلسطينية فلن تكون له حكومة

القدس المحتلة / سما /

رفضت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، صباح اليوم (الأحد) ، أي احتمال لتسوية سياسية تشمل إقامة دولة فلسطينية في الحكومة الحالية.



وفي مقابلة مع أرييه غولان في برنامج الصباح على إذاعة ريشيت بيت ، أشارت شاكيد إلى كلام رئيس حزب يش عتيد ، يائير لبيد ، الذي قال في مقابلة هنا الأسبوع الماضي إنه يدعم حل الدولتين ولم يستبعد احتماله، مثل هذه الخطوة تحدث عندما يصبح رئيسا للوزراء، ولن تكون له حكومة ".



وردا على سؤال حول ما سيجيب عليه بينيت في لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في حال طرح الأمر، أوضحت شاكيد: "سيجيب بأنه ضد حل الدولتين، موقفنا معروف لقد تقرر تشكيل هذه الحكومة، لعدم للتعامل مع هذه القضية".



وأضافت: "في حكومة نحن أعضاء فيها لن تقوم دولة فلسطينية. وهذا معروف لدى لبيد وأعضاء اليسار، وكان واضحا أنهم في هذه الحكومة لا يتعاملون مع قضايا خلافية".



وقال وزير الخارجية لبيد لابيد في مقابلة مع القناة 11، إنه لا يوجد اتفاق في الحكومة الحالية بشأن القضية الفلسطينية وعلى الرغم من أنه يدعم حل الدولتين، فإن هذا لن يحدث في هذه الحكومة.



ولدى سؤاله عما إذا كان الوضع سيتغير عندما يصبح رئيسا للوزراء، أجاب: "يمكن أن يكون".

