عودة الهدوء مع قطاع غزة وفتح المعابر بعد ليلة من التصعيد

القدس المحتلة / سما /

عاد الهدوء مجددا إلى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بعد ليلة من التصعيد، فيما واصلت فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال الوقود والبضائع.



وأفاد موقع "والا" العبري أنه بالرغم من الأحداث على حدود قطاع غزة، وإصابة قناص حرس الحدود بجروح بالغة الخطورة، وغارات سلاح الجو الليلة الماضية تم فتح معبر كرم أبو سالم صباح اليوم لنقل أكثر من مليون لتر من الوقود إلى محطة الكهرباء في غزة.



وكانت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت الليلة الماضية سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة بدعوى الرد على إصابة الجندي.



وأفاد المتحدث باسم الجيش بأن طائرات الجيش هاجمت 4 مواقع لإنتاج وتخزين السلاح تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.