  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: 5 وفيات وتسجيل 367 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 95 حالة

الأحد 22 أغسطس 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 5 وفيات وتسجيل 367 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 95 حالة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و367 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1425 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 95 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 121865 إصابة بينها 4846 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 115897 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1122.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 166 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 89.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 336300 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 131362 شخصًا.

#غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

"طالبان" تعلن عن مبايعة شقيق الرئيس الأفغاني السابق للحركة (فيديو)

وزير الجيش الاسرائيلي: لا نريد مشهد أفغانستان في غزة.. وسنرد على أحداث الحدود

رسالة من الشهيد أبو شنب للجعبري قبل 27 عامًا

41 اصابة منها حالتين حرجة جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين شرقي غزة

لماذا تصر الصين على إدراج النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في جدول الأعمال؟

اقتراح مثير للجدل يطلقه الملياردير المصري ساوريس بشأن اللاجئين الأفغان

حماس : اتفافية استعادة الدعم المالي الاميركي الاونروا كارثية وتهدف لشطب المؤسسة الاممية

الأخبار الرئيسية

محللون عسكريون غاضبون من الرد الاسرائيلي : حماس تقرر مصيرنا وضرر استراتيجي لحق بنا

الصحة الفلسطينية : مشافي الضفة بدأت بالاكتظاظ بمصابي كورونا

p

إصابة شاب بعد إطلاق النار عليه على حاجز الكونتينر شمال بيت لحم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

وزير الجيش الاسرائيلي: لا نريد مشهد أفغانستان في غزة.. وسنرد على أحداث الحدود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية