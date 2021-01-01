الصحة بغزة: 5 وفيات وتسجيل 367 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 95 حالة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و367 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1425 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 95 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 121865 إصابة بينها 4846 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 115897 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1122.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 166 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 89.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 336300 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 131362 شخصًا.