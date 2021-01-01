رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مع بايدن أوضاع غزة وسوريا ولبنان

القدس المحتلة / سما /

أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن الأخير سيبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "خطط صد التصرفات الإيرانية وأوضاع قطاع غزة وسوريا ولبنان".

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب جندلمان: "رئيس الوزراء بينيت سيلتقي هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي بايدن في واشنطن وسيبحث معه الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين ولكن الملف الرئيس سيكون التصرفات الإيرانية والخطط لصدها".

وأضاف: "بعد عودته (بينيت) إلى البلاد سيستقبل المستشارة الألمانية (أنغيلا ميركل) ثم سيزور مصر وسيلتقي الرئيس (عبد الفتاح) السيسي".