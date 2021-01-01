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الصحة الفلسطينية : مشافي الضفة بدأت بالاكتظاظ بمصابي كورونا

الأحد 22 أغسطس 2021 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : مشافي الضفة بدأت بالاكتظاظ بمصابي كورونا



رام الله / سما /

أكد عنان راشد منسق ملف مرضى كورونا للأسرة في وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، أن هناك حالة تسارع في ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في الضفة.

وأوضح راشد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أنه ومنذ أيام كان عدد الأسرة المشغولة بمرضى كورونا تصل إلى 20 سريراً، واليوم بدأت المشافي بالاكتظاظ.

وأشار إلى أنه وخلال الأيام القادمة سيكون هناك افتتاح لمراكز جديدة لعلاج مصابي فيروس كورونا، مع امتلاء بعض المشافي.

ولفت راشد إلى أن الارتفاع السريع في أعداد الإصابات مؤشر سيء جداً خاصةً مع تفشي طفرة دلتا الهندية، منوهاً إلى أن أكثر المحافظات التي تشهد ارتفاع في أعداد الإصابات في نابلس وطولكرم.

وناشد المواطنين بضرورة التوجه إلى مراكز التطعيم ولتقي لقاح فيروس كورونا لحمايتهم خاصةً وأن أغلب المصابين هم ممن لم يتلقوا اللقاح.

#كزرونا الضفة #غزة الضفة كورونا

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