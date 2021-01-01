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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 22 أغسطس 2021 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها تأكيد الرئاسة في الذكرى الـ52 لإحراق الأقصى، على أن المسجد ما زال مستهدفا وأنها ستبقى تدافع عنه حتى تحريره وقيام دولة فلسطين.

كما ركزت الصحف الثلاث في عناوينها على خبر إصابة 41 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال قمعها مسيرة سلمية شرق قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئاسة في الذكرى الـ52 لإحراقه: ما زال الأقصى مستهدفا وسنبقى ندافع عنه حتى تحريره وقيام دولة فلسطين

- 41 إصابة بينها حالتان حرجتان إثر قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق غزة

- إغلاق محكمة الخليل الشرعية اليوم وغدا بسبب كورونا

- 9 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

- تظاهرة لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها في ميناء تامبا بولاية فلوريدا

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- 3 وفيات و862 إصابة جديدة.. لجنة تجتمع غدا في ضوء تفشي موجة جديدة من متحورات "كورونا"

- انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل

- مقتل شخص بإطلاق نار في حيفا

* "القدس":

- 41 إصابة خلال قمع الاحتلال مهرجانا شرق غزة بذكرى إحراق الأقصى

- إصابة خطيرة لجندي إسرائيلي

- غانتس: سنرد على أحداث غزة

- تنديد باستمرار استهداف الاحتلال للأماكن المقدسة

-3 وفيات و862 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- غارات إسرائيلية على مواقع في غزة

* "الأيام":

- الرئاسة: الأقصى ما زال مستهدفا وعلى المجتمع الدولي توفير الحماية للأماكن الدينية والمقدسة

- طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على مواقع في قطاع غزة

- الاحتلال يعتدي على موظفين حكوميين خلال أدائهم لعملهم في الخليل وطولكرم

- "الوباء": ثلاث وفيات ورصد 862 إصابة جديدة

- توجه لتطعيم طلبة الصفوف العليا في المدارس

- جنين: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية كفيرت

- إسرائيل: 7761 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- الظاهرية: مستوطنون يهاجمون المواطنين في خربة زنوتا

- الأردن يقرر زيادة أعداد المسافرين الفلسطينيين

#الصحف الفلسطينية

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