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حماس تعلق على قصف الاحتلال عدة مواقع في قطاع غزة

الأحد 22 أغسطس 2021 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على قصف الاحتلال عدة مواقع في قطاع غزة



غزة / سما /

 اعتبرت حركة حماس، بعد منتصف الليل، القصف الإسرائيلي على مواقع المقاومة بغزة هدفه التغطية على فشله وخيبته أما مصمود وثبات الجماهير الفلسطينية ومقاومتها الباسلة.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس تعقيبًا على القصف الإسرائيلي، من الواضح أن الاحتلال أساء تقدير الموقف وتجاهل رسائلة شعبنا وفصائله المقاومة، وبادر بإطلاق الرصاص الحي والمباشر عليهم وعلى الصحفيين والأطفال وأصاب العشرات منهم.

وأضاف “بكل ثبات وعزيمة واصرار تنتصر غزه من جديد للأقصى والمقدسات وتصلي العدو ببعض نيرانها .. شعبنا العظيم بمقاومته حتمًا إلى النصر والاحتلال والحصار إلى زوال”.

من جانبه قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس ان  الاحتلال يحاول بائساً كسر إرادة شعبنا ومقاومته عبر قصفه لمواقع في قطاع غزة الليلة.

واضاف ان ‏كل الوقائع والحقائق تؤكد عجز وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه أمام صمود شعبنا وبسالة مقاومته.

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