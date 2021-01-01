انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

رام الله / سما /

​ يكون الجو اليوم الاحد، حاراً نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حاراً في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الاثنين، يستمر الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير بذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .