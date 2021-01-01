  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

الأحد 22 أغسطس 2021 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم



رام الله / سما /

​ يكون الجو اليوم الاحد، حاراً نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حاراً في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الاثنين، يستمر الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير بذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

"طالبان" تعلن عن مبايعة شقيق الرئيس الأفغاني السابق للحركة (فيديو)

رسالة من الشهيد أبو شنب للجعبري قبل 27 عامًا

لماذا تصر الصين على إدراج النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في جدول الأعمال؟

اقتراح مثير للجدل يطلقه الملياردير المصري ساوريس بشأن اللاجئين الأفغان

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه شرق غزة

ميسي يعود إلى برشلونة بعد أسبوعين من انضمامه لسان جيرمان (فيديو)

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

وزير الجيش الاسرائيلي: لا نريد مشهد أفغانستان في غزة.. وسنرد على أحداث الحدود

الفصائل تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للوسطاء

41 اصابة منها حالتين حرجة جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين شرقي غزة

الفصائل توجه عدة رسائل للاحتلال: لم يعد ممكناً الاستمرار في الهدوء مقابل حصار غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية