عقيلة ماهر الأخرس: زوجي يتعرض لتهديدات بأن يكون الثاني بعد نزار بنات وأحمل الرئيس المسؤولية

رام الله/سما/

أكدت زوجة الأسير المُحرر ماهر الأخرس، مساء السبت، أن هناك تهديدات عديدة تصل لزوجها، مفادها بأنه سيكون الثاني بعد نزار بنات.

وقالت زوجة الأخرس في تصريحات صحفية: "ماهر أعلن الإضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقال أجهزة أمن السلطة له، ونطالب بمعرفة مصيره بعد اعتقاله قبيل بدء وقفة منددة باغتيال نزار بنات وسط رام الله".

وأضافت: "ماهر كان يريد المشاركة في الوقفة المطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات، وهو تمنى العودة سالما إلى المنزل".

وتابعت: "اتجهت فورا إلى قسم الطواري في مستشفى رام الله لكنني لم أجده هناك".

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ووختمت حديثها بالقول: "أحمل أبو مازن والسلطة المسؤولية كاملة عن حياة زوجي الذي يطالب بالحرية والعدالة".