إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه شرق غزة

القدس المحتلة /سما/

أكدت القناة 13 العبرية، أن جنديًا إسرائيليًا من وحدة المستعربين في حرس الحدود، أصيب مساء اليوم السبت بجروح خطيرة، جراء إطلاق النار عليه عند السياج الحدودي شرق قطاع غزة.



وأوضحت القناة، أن الجيش الإسرائيلي يفحص مشاهد عُرضت من حدود قطاع غزة، تُظهر شابًا فلسطينيًا يطلق النار من مسدس على جندي إسرائيلي من مسافة صفر.

ونقلت قناة كان العبرية، عن نائب مدير مستشفى سوروكا قوله: إن "الجندي قد أصيب بجروح حرجة جدًا جراء عيار ناري في رأسه، ويخضع الآن لجراحة معقدة، ونأمل أن تسير الجراحة على ما يرام".



وأعلنت المتحدثة باسم شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، أن جنديًا من دورية حرس الحدود من الوحدة السرية في الجنوب، أصيب بجروح قاتلة نتيجة إطلاق نار على السياج الحدودي شرق قطاع غزة، خلال مواجهات دارت قرب السياج اليوم السبت، وتم إجلاء الجندي بطائرة هليكوبتر لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا، مشيرةً إلى أن ظروف الحدث قيد التحقيق.



وفي السياق، قال المحلل العسكري في موقع "والا" العبري، أمير بوخبوط: إن شابًا فلسطينيًا وصل إلى الجدار الحدودي مع قطاع غزة، وتمكن من الإمساك بفوهة سلاح أحد جنود الجيش الإسرائيلي وحاول سحبها عبر فتحة الجدار؛ صارعه الجندي من الطرف الآخر، لكن الشاب تمكن من سحبها.



وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، نظمت مساء اليوم السبت، فعالية شعبية سلمية في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، إحياءً لذكرى إحراق المسجد الأقصى.