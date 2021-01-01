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حماس: الاحتلال يتحمل جريمة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين

السبت 21 أغسطس 2021 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاحتلال يتحمل جريمة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين



غزة /سما/

حملّت حركة حماس، مساء اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن ما وصفتها بجريمة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين خلال مشاركتهم في المهرجان الجماهيري شرق غزة.

وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس خلال تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، إن الفصائل الفلسطينية في حالة انعقاد دائم ومتابعة الأحداث وستعمل على حماية شعبنا، مشيرًا إلى أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال.

وأضاف “الاحتلال يتحمل مسؤولية إطلاق النار على الحشود المشاركة بالمهرجان الوطني، ومن حق المقاومة أن تدافع عن شعبها وأرضها، ولن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك والحصار على شعبنا”.

وتابع “الجماهير خرجت لتؤكد رفضها لجريمة حرق الاقصى وحصار غزة، وشعبنا في معركة الدفاع عن القدس وعلى الإحتلال أن يقرأ هذه الرسالة ولن يطول صبر المقاوم .. وشعبنا أكد التحامه مع المقاومة، والاحتلال يعاقب شعبنا لتمسكه بالمقاومة، والحشود الغفيرة أكدت دعمها للمقاومة وخيارها”.

وأكد القيادي في حماس على أن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن القدس وكسر الحصار، وعلى كل الوسطاء الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانهاء حصاره، وعلى الاحتلال قراءة رسائل مهرجان اليوم.

وقال رضوان “أعطينا المدة الكافية لرفع الحصار، واليوم من خلال الحشد الجماهيري الكبير بدأ الوقت ينفذ أمام الاحتلال”.

#حركة حماس #اطلاق نار #حدود غزة

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