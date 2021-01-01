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لجنة دعم الصحفيين تستنكر إصابة الاحتلال للمصور شحادة شرق غزة

السبت 21 أغسطس 2021 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين تستنكر إصابة الاحتلال للمصور شحادة شرق غزة



غزة /سما/

 استنكرت لجنة دعم الصحفيين، مساء اليوم السبت، بشدة إقدام قناصة الاحتلال الاسرائيلي بإصابة الصحفي عاصم شحادة مصورة الوكالة الوطنية بشظية عيار ناري في وجهه.

وأكدت اللجنة في تصريح صحفي لها، أن الاحتلال يمعن في إطلاق النار بشكل متعمد تجاه الطواقم الصحفية مما أدى إلى إصابة الصحفي شحادة.

وطالبت اللجنة بملاحقة مرتكبي جنود الاحتلال الذين يقومون بالاعتداء على الصحفيين لكي لا يفلتوا من العقاب جراء ما يرتكبونه من جرائم بحق الصحفيين.

واستذكرت اللجنة حجم الاعتداءات التي طالت الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدة إصابة المئات واستشهاد نحو 47 صحفيًا منذ عام 2000م كان أخرهم الشهيد الصحفي يوسف أبو حسين خلال عدوانه الاخير على غزة في مايو/أيار الماضي.

وبينت “لجنة دعم الصحفيين” إن إسرائيل ارتكبت نحو 696 حالة انتهاك للحريات الإعلامية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بداية عام 2021م من بين إجمالي الانتهاكات، نحو 101 انتهاك في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.

#لجنة دعم الصحفيين #الاعتداءات الاسرائيلية

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