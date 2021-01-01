الأجهزة الأمنية تعتقل 15 ناشطاً قبيل مسيرة في رام الله تنديداً باغتيال نزار بنات

رام الله /سما/

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء اليوم السبت، 15 ناشطاً قبيل مسيرة دعا لها نشطاء على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، تزامناً مع منع تلك المسيرة والتظاهرة.

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، ان الأجهزة الأمنية اعتقلت 15 مواطناً من وسط مدينة رام الله قبيل مظاهرة منددة باغتيال نزار بنات ومطالبة بتحقيق العدالة ووقف الاعتقالات السياسية.

ووفق محامون من أجل العدالة، فانه عرف من بين المعتقلين: الأسير المحرر ماهر الأخرس، والناشط جهاد عبدو، والبرفسور عماد البرغوثي، ويوسف شرقاوي، والأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة، والناشط حمزة زبيدات، ومعين البرغوثي، والناشط عمر عساف، وعبادة القواسم، وموسى ابو شرار، وسالم قطش، والاسير المحرر أبي العابودي، والناشط غسان السعدي، والدكتورة كوثر العبويني.

وأشارت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أنه تم نقل الاسير المحرر ماهر الأخرس لقسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل عناصر الامن.