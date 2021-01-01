  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأجهزة الأمنية تعتقل 15 ناشطاً قبيل مسيرة في رام الله تنديداً باغتيال نزار بنات

السبت 21 أغسطس 2021 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأجهزة الأمنية تعتقل 15 ناشطاً قبيل مسيرة في رام الله تنديداً باغتيال نزار بنات



رام الله /سما/

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء اليوم السبت، 15 ناشطاً قبيل مسيرة دعا لها نشطاء على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، تزامناً مع منع تلك المسيرة والتظاهرة.

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، ان الأجهزة الأمنية اعتقلت 15 مواطناً من وسط مدينة رام الله قبيل مظاهرة منددة باغتيال نزار بنات ومطالبة بتحقيق العدالة ووقف الاعتقالات السياسية.

ووفق محامون من أجل العدالة، فانه عرف من بين المعتقلين: الأسير المحرر ماهر الأخرس، والناشط جهاد عبدو، والبرفسور عماد البرغوثي، ويوسف شرقاوي، والأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة، والناشط حمزة زبيدات، ومعين البرغوثي، والناشط عمر عساف، وعبادة القواسم، وموسى ابو شرار، وسالم قطش، والاسير المحرر أبي العابودي، والناشط غسان السعدي، والدكتورة كوثر العبويني.

وأشارت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أنه تم نقل الاسير المحرر ماهر الأخرس لقسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل عناصر الامن.

#الأجهزة الأمنية الفلسطينية #اعتقالات #نزار بنات

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: العمادي يصل غزة الشهر المقبل والسلطة الفلسطينية غاضبة

صحيفة: مصر توجه طلبا لقيادة حماس

"طالبان" تعلن عن مبايعة شقيق الرئيس الأفغاني السابق للحركة (فيديو)

رسالة من الشهيد أبو شنب للجعبري قبل 27 عامًا

لماذا تصر الصين على إدراج النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في جدول الأعمال؟

اقتراح مثير للجدل يطلقه الملياردير المصري ساوريس بشأن اللاجئين الأفغان

رضيع أفغاني هزّ العالم بصورته من مطار كابل (فيديو)

الأخبار الرئيسية

وزير الجيش الاسرائيلي: لا نريد مشهد أفغانستان في غزة.. وسنرد على أحداث الحدود

الفصائل تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للوسطاء

41 اصابة منها حالتين حرجة جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين شرقي غزة

الفصائل توجه عدة رسائل للاحتلال: لم يعد ممكناً الاستمرار في الهدوء مقابل حصار غزة

الصين

لماذا تصر الصين على إدراج النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في جدول الأعمال؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية