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فتح بنابلس: 1200 اصابة نشطة ويجب الإسراع في التطعيم

السبت 21 أغسطس 2021 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح بنابلس: 1200 اصابة نشطة ويجب الإسراع في التطعيم



نابلس /سما/

دعا محمد حمدان أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس المواطنين في محافظة نابلس إلى الإسراع بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا بعد الارتفاع الكبير في الاصابات التى سجلت في محافظة نابلس خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال حمدان في تصريح صحفي، إن عدد الاصابات النشطة بفيروس كورونا وصل إلى 1220 اصابة في محافظة نابلس، مؤكدا أن أكثر من 70% من هذه الاصابات تتركز في مدينه نابلس، وأن غالبية الاصابات تأتي من الاعراس وحفلات الثانوية العامة.
وقال حمدان إن 50 مواطنا اضطروا إلى دخول المستشفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا 20 منهم في العناية المركزة، و3 مواطنين يعيشون على أجهزة التنفس الصناعي.

وحذر حمدان من أن الاستمرار في تسجيل إصابات يومية تصل إلى 200 اصابة يوميا في نابلس يعني أنه خلال اسبوعين سيتضاعف عدد الاصابات وقد نخسر وفيات لاسمح الله ويضطر المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات لا احد يريد العودة إليها مؤكدا أن الحل الوحيد هو أخذ التطعيم الذى توفره وزارة الصحة الفلسطينية.
كما طالب حمدان المواطنين إلى اتباع التعليمات الصحية وارتداء الكمامات والتباعد واتخاذ الإجراءات الصحية لضمان السلامة العامة خاصة في الأماكن المغلقة.

#حركة فتح #فيروس كورونا #نابلس

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