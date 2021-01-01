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محافظ بيت لحم يدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية لعدم العودة للإجراءات السابقة

السبت 21 أغسطس 2021 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم يدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية لعدم العودة للإجراءات السابقة



بيت لحم /سما/

قال محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، انه لضمان عدم العودة للإجراءات السابقة التي كانت لها آثار قاسية على حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، والأكاديمية، فإنه يجب الالتزام بالاجراءات الوقائية والارشادات الصحية التي تم تحديدها سابقا.

ودعا حميد، في تصريح صادر عن مكتبه اليوم السبت، المواطنين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والتعقيم وأخذ اللقاح وتجنب التجمعات العامة التي تشكل مركزا لانتشار الفايروس.

وأضاف حميد، ان المحافظة نجحت في مواجهة جائحة كورونا منذ البداية وسجلت النموذج الافضل في مكافحة انتشاره، ولكن خلال الأيام الاخيرة يلاحظ أن نسبة الإصابة بالفايروس في ارتفاع مستمر وهي مؤشر يتطلب الحذر من الجميع.

#محافظ بيت لحم #اللواء كامل حميد #فيروس كورونا

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