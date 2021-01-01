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بعد تهديدات نصر الله.. موقع استخباري: ناقلة النفط الإيرانية إلى لبنان اختبار حقيقي لإسرائيل

السبت 21 أغسطس 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تهديدات نصر الله.. موقع استخباري: ناقلة النفط الإيرانية إلى لبنان اختبار حقيقي لإسرائيل



القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع "إنتلي تايمز" الاستخباري أن ناقلة النفط الإيرانية التي ستصل شواطئ لبنان محملة بالوقود لحل الأزمة قبل نهاية الشهر الحالي ستكون أول اختبار حقيقي لإسرائيل.
 
وأوضح  الموقع بأن إيران مهتمة بتشكيل خط دفاع أمامي ضد إسرائيل، وهذه ليست فكرة جديدة.
 
وأوضاف: لقد حاولت إيران منذ بعض الوقت بناء قدرات دفاع جوي في سوريا إلى جانب وجود عسكري بحري.
 
وأشار إلى أن هذه الرسائل تتجه نحو "يوم الدفاع" في إيران الذي سيتم الاحتفال به في 31 أغسطس.

وكان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني هدد أن السفينة الايرانية التي ستبحر إلى لبنان محملة بالوقود سيعتبرها أرضا لبنانية، وهذا يعني أنه سيرد على أي هجوم تتعرض له من إسرائيل. 

#ناقلة النفط الإيرانية #ايران #اسرائيل #حزب الله #لبنان

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