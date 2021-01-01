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الهباش: إغلاق محكمة الخليل الشرعية يومي الأحد والإثنين بسبب " كورونا "

السبت 21 أغسطس 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: إغلاق محكمة الخليل الشرعية يومي الأحد والإثنين بسبب " كورونا "



رام الله /سما/

 أصدر الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية قراراَ بإغلاق مبنى محكمة الخليل الشرعية في البلدة القديمة لمدينة خليل الرحمن يومي الأحد والإثنين الموافق 22 - 23 / 8 / 2021م، بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا، على ان تعود المحكمة الشرعية لتقديم خدماتها للجمهور اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 / 8 / 2021م .

وحفاظاً على السلامة العامة، طالب قاضي القضاة كافة المراجعين والمحامين والزملاء العاملين في المحاكم الشرعية ، الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، متمنياً السلامة للجميع والشفاء العاجل للمصابين.

#محمود الهباش #محكمة الخليل الشرعية #فيروس كورونا

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