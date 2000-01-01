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برئاسة رئيس الوزراء: لجنة الطوارئ العليا تجتمع الاثنين المقبل

السبت 21 أغسطس 2021 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
برئاسة رئيس الوزراء: لجنة الطوارئ العليا تجتمع الاثنين المقبل



رام الله /سما/

قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن لجنة الطوارئ العليا تعقد اجتماعاً لها برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الاثنين المقبل، في ضوء تفشي موجة جديدة من متحورات فيروس "كورونا" الأكثر خطورة وفتكاً على أرواح المواطنين.

وأوضح ملحم في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أنه قد تبين أن معظم الاصابات بفيروس "كورونا" هي لأشخاص لم يتلقوا الطعومات حتى الآن.

 وكان مجلس الوزراء قد دعا الى التباعد الاجتماعي وحث المواطنين على التوجه الى مراكز التطعيم وأخذ الطعومات بالسرعة الممكنة بما يشمل المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة وجميع المواطنين.

يذكر أن اللجنة الوبائية قد قدمت مجموعة من التوصيات، سيتم نقاشها خلال الاجتماع المقبل.

#الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم #محمد اشتيه #فيروس كورونا

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