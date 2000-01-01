الحية يوجه عدة رسائل: المواجهة ما زالت مفتوحة ومعركتنا متواصلة

غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، عصر اليوم، أن الجماهير المحتشدة في مخيم ملكة شرقي غزة جاءت لتعلن أن مسار معركة سيف القدس متجدد، وأن المواجهة ما زالت مفتوحة وأن معركتنا متواصلة.

وقال الحية في تصريح صحفي، إنه وفي ذكرى حريق المسجد الأقصى نجدد المقاومة ونشحذ الجماهير لنقول أننا على موعد لرحيل الاحتلال وسنقاومه بكل قوة.

وشدد الحية على أن هذا العدو كيان زائل وباطل ولا نخشاه ويجب على الأمة أن تضافر جهودها لإنهاء الاحتلال.

في ذكرى حريق الأقصى، وجه الحية رسالته للأمة قائلا: هذه قبلتكم الأولى ونذكركم أنها تتعرض لمزيد من الحرائق في تهويد مقدساتها وتشريد أهلها وندعو الجميع لمعاقبة الاحتلال على جرائمه.