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ابو مجاهد من حدود غزة: إذا لم يستجب الاحتلال لمطالب المقاومة سيدفع الثمن

السبت 21 أغسطس 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مجاهد من حدود غزة: إذا لم يستجب الاحتلال لمطالب المقاومة سيدفع الثمن



غزة /سما/

قال مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة أبو مجاهد، عصر اليوم، إن رسالة المهرجان المركزي في مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، أن القدس عاصمتنا ونرفض تهويدها والحصار على غزة، واستحقاقات معركة سيف القدس لن نتخلى عنها ولن نسمح للاحتلال التهرب من تفاهات التهدئة.

وأوضح ابو مجاهد، أن الجماهير تشارك اليوم بالمهرجان المركزي تأكيدا على الحاضنة الشعبية للمقاومة ونحن سنلبي كافة مطالب شعبنا مهما كلفنا ذلك من ثمن.

وشدد ابو مجاهد، على أن ما لم يستطع الاحتلال بميدان المواجهة تحقيقه، لن يأخذه منا بالمجان، والاحتلال سيدفع الثمن على أي جريمة يقترفها، وكذلك ثمن حصاره وجرائمه المتواصلة.

وأضاف: إذا لم يستجب الاحتلال لمطالب المقاومة سيدفع الثمن، والمقاومة حاضرة وأدواتها في الميدان وستقوم بواجبها لحماية شعبنا وكسر الحصار عن غزة.

#ابو مجاهد #لجان المقاومة #الفصائل الفلسطينية #مخيم ملكة

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