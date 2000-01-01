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"التعاون الإسلامي" تُجدّد دعمها لحق فلسطين في صون حرمة الأماكن المقدسة

السبت 21 أغسطس 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تُجدّد دعمها لحق فلسطين في صون حرمة الأماكن المقدسة



جدة /سما/

أصدرت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت، بياناً في الذكرى الثانية والخمسين الأليمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

وقالت المنظمة: "في الذكرى الثانية والخمسين الأليمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تحل في هذا اليوم في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في أحياء القدس، خاصة بحق الأقصى، في إطار تنفيذ سياسات قوة الاحتلال الرامية لتهويد مدينة القدس، وتغيير طابعها الجغرافي، والديمغرافي، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت دعمها الثابت لحق دولة فلسطين في حماية هوية القدس العربية، والحفاظ على تراثها الإنساني، وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

ودعت المجتمع الدولي إلى الانخراط في عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بقصد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

#منظمة التعاون الإسلامي #المسجد الاقصى

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