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الأردن تُقرر زيادة عدد القادمين إلى المملكة يومياً عبر جسر ‏الملك حسين لـ2000 شخص

السبت 21 أغسطس 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن تُقرر زيادة عدد القادمين إلى المملكة يومياً عبر جسر ‏الملك حسين لـ2000 شخص



عمان /سما/

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم السبت، أنّها قررت زيادة عدد الأشخاص ‏المسموح لهم بالدخول من الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن (السلطة الوطنية الفلسطينية) ‏ليصبح 1000 شخص بدلاً من 500 شخص عبر المنصة البرية.‏

وقالت الداخلية، في بيانٍ صحفي: "إنّه سيتم أيضاً اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 22-08-2021، زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول يومياً إلى المملكة الأردنية عبر جسر ‏الملك حسين ليصبح 2000 شخص بدلاً من 1500، وذلك عبر المنصة البرية مع إحضار فحص البي سي آر (pcr) بشكل مسبق".

وأضافت: "أنّ هذا الإجراء يهدف إلى التسهيل على المواطنين والأشقاء الفلسطينيين الراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة.

يُذكر أنّه تم  السماح سابقاً للأشخاص الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية بالذهاب والعودة عبر جسر الملك حسين دون الحاجة إلى التسجيل على المنصة البرية.

#وزارة الداخلية الأردنية #معبر الكرامة #جسر الملك حسين #السلطة الفلسطينية

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