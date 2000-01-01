القضاء الشرعي يفتتح محكمة الشيخ رضوان الشرعية بغزة

غزة /سما/

افتتح المجلس الأعلى للقضاء الشرعي اليوم السبت، مقر محكمة الشيخ رضوان الشرعية بمدينة غزة، بحضور لفيف من الشخصيات الحكومية والاعتبارية والوجهاء في المجتمع والمواطنين.

وأكد نائب رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة محمد جواد الفرا، خلال كلمة له بحفل الافتتاح، أن رئاسة متابعة العمل الحكومي تولي اهتمام بالغ بتحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، وفي كافة المرافق والمؤسسات الحكومية.

وقال إن هناك تكامل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشدداً على استقلالية القضاء، وأنه لا تدخل لأحد في قراراته ولا أحد فوق القانون.

وأكد أن الجهات الحكومية بغزة تسعى لتحسين مقرات المؤسسات القضائية واماكن استقبال المواطنين، وتعمل على تهيئة أماكن تقديم الخدمات الحكومية لتجويد العمل الحكومي والتسهيل على المواطنين وتوفير سبل الراحة لمتلقي الخدمة.

وذكر الفرا أن هذا الافتتاح يأتي ثمرة لسياسة حكومية متبعة لتجويد العمل الحكومي، وتحسين الخدمات المقدمة، ورسالة للاحتلال بأن البناء والعطاء مستمر رغم الحصار والاعتداءات.

وتقدم بالشكر لسماحة الشيخ حسن الجوجو وكافة موظفيه على مجهوداتهم الكبيرة في الارتقاء بمنظومة عمل القضاء الشرعي.

بدوره قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو، إنه تم ترميم مبنى المحكمة بما يتناسب مع محكمة شرعية تقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني بتكلفة 350 ألف شيقل قدمت تبرعات من الشعب الفلسطيني.

وأكد أن افتتاح هذه المحكمة النموذجية بمثابة رد الجميل للشعب الفلسطيني، حيث تم توفير كافة سبل الراحة بها للجمهور، باعتبارها أداة اجتماعية ومؤسسية وتربوية وجهة قضائية.