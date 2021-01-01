وزير الاقتصاد يفتتح معرض فلسطين الغذائي في الخليل

الخليل /سما/

افتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، معرض فلسطين الغذائي 2021، بنسخته الثالثة في مدينة الخليل، بمشاركة أكثر من 60 شركة ومصنعا من مختلف الصناعات الغذائية.

ويستمر المعرض على مدار ثلاثة أيام، بتنظيم من شركة “هييرون اكسبو” لتنظيم واستضافة المعارض بالشراكة مع نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية، وفق الاجراءات الصحية المتبعة لمواجهة فيروس “كورونا”.

ويعد المعرض فرصة للمستهلكين والمصنعين والمنتجين والمستوردين والتجار للاطلاع على جودة الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

وعبر العسيلي عن فخره لما وصلت إليه المنتجات الوطنية من قدرة تنافسية وجودة عالية وحرص الشركات على توظيف أحدث التكنولوجيا في عمليات الانتاج والتنوع، بما يلبي احتياج المستهلك.

ودعا المواطنين إلى أن يكون المنتج الوطني الخيار الأول نظرا لجودته والقيمة الاقتصادية في خلق فرص العمل وتوسيع القاعدة الانتاجية.

وبين أن هذا الحدث الاقتصادي مهم في تعريف المواطنين بالمنتجات الوطنية والترويج على الصعيدين المحلي والدولي، انسجاما مع خطة الوزارة في الترويج للمنتجات الوطني.

بدوره، أكد نقيب تجار المواد الغذائية زياد اسعيد لـ”وفا”، أهمية إقامة هذه المعارض، مبينا أن المعرض يحظى دوما باهتمام واضح من خلال الحضور الذي تمثل بالمؤسسات والمصانع المنتجة، لأهميته في الترويج والإعلان عن المنتجات الفلسطينية بحضور المستهلكين، ولأهميته في تعزيز الشراكات والمنافسة بين الشركات المنتجة، ما ينعكس إيجابا على تقديم منتجات وطنية بكفاءة عالية.

وأقرت الحكومة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوما وطنيا لتشجيع المنتجات الوطنية تطبيقا لاستراتيجيتها في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبما يشجع على الانفكاك الاقتصادي التدريجي مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويعمل في صناعة المنتجات الغذائية 3,371 منشأة صناعية، تشغل 22,988 عاملا وتنتج ما يقارب من 955.2 مليون دولار سنويا، وتشكل 15.9% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي الفلسطيني.

وافتتحت المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، كما أنها ستلبي حاجات المستهلك، ولدى المؤسسة نحو 4,500 مواصفة و78 تعليما فنيا إلزاميا، وتقوم بمعايرة نحو 5,000 جهاز سنويا، إضافة إلى منح 1,800 شهادة سنويا، من شهادات المطابقة والجودة والإشراف والحلال.