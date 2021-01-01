الجبهة العربية في ذكرى احراق الأقصى: شعبنا سيواصل النضال دفاعا عن مقدساته وعروبتها

رام الله /سما/

قالت الجبهة العربية الفلسطينية، السبت: "إن ذكرى احراق المسجد الاقصى التي تمت على يد أحد الصهاينة الاستراليين بتدبير ومعاونة الاحتلال، تؤكد انه لا تزال المخاطر تحيط به وبكافة مقدساتنا الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، حيث سياسات التهويد الصهيونية وممارسات الاحتلال التي تسعى الى طمس الهوية العربية عن المدينة والاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود لباحات المسجد الاقصى في تحد وتعد على مشاعر كافة المسلمين في كل مكان.

واضافت الجبهة في بيان صحفي، "اننا في هذه الذكرى نؤكد ان شعبنا لن يتوانى في الدفاع عن مقدساته وعن عروبة مدينة القدس وسيواصل التصدي بكل ما اوتي من قوة لسياسات الاحتلال واجراءاته، مؤكدين دعمنا ووقوفنا الى جانب اهلنا في القدس الذين يسجلون اروع ملاحم الصمود والتصدي ضد الاحتلال".

وتابعت الجبهة "أن ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الاقصى والاعتداءات الصهيونية المتواصلة على شعبنا تدفعنا الى التأكيد على ضرورة استعادة وحدتنا الوطنية باعتبارها السلاح الاقوى في مواجهة التحديات والمؤامرة التي تتحكم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا".