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"حزب الله" يكشف حقيقة مقتل عدد من عناصره جراء القصف الأخير على سوريا

السبت 21 أغسطس 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يكشف حقيقة مقتل عدد من عناصره جراء القصف الأخير على سوريا



بيروت /سما/

نفى الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني، الأخبار المتداولة حول "مقتل عناصر منه جراء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مناطق بسوريا، ليلة الخميس الماضي"، بحسب قناة "المنار" .

ونقلت "المنار" عن الاعلام الحربي لـ"حزب الله" تأكيده أنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، عن استشهاد عدد من مجاهدي المقاومة الإسلامية جراء العدوان الأخير على سوريا ليل الخميس الماضي".

وفي بيان له، أوضح الإعلام الحربي أنه "لا تواجد للمقاومة في الأماكن التي استهدفها العدوان".

وأكمل: "عليه، فإننا نربأ بوسائل الإعلام، أن تساهم في نشر أخبار تخص المقاومة قبل مراجعة المعنيين".

وكانت وكالة "فرانس برس" قد ذكرت أن الغارات الإسرائيلية على مناطق في سوريا ليلة الخميس الماضي، أدت إلى مقتل 4 أفراد على الأقل من "حزب الله" اللبناني.

ونقلت الوكالة عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن مقاتلي حزب الله قتلوا في منطقة قارة القريبة من الأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة حمص ومن حدود لبنان الشرقية.

#حزب الله #القصف الإسرائيلي #لبنان #سوريا #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

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