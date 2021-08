شاهد ..طالبان تعدم قائد شرطة أفغاني بعد القاء القبض عليه ..

رغم تعهد حركة طالبان بالعفو عن معارضيها وعدم الانتقام منهم، أظهر مقطع فيديو اللحظات الأخيرة في حياة قائد بالشرطة الأفغانية قبل قيام مسلحي الحركة بإعدامه رميا بالرصاص.

ويظهر في الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، الجنرال مولا أشاكزاي، قائد الشرطة بولاية بادغيس، وهو يجثو على ركبتيه معصوب العينين قبل قيام المسلحين بتصفيته بعدد كبير من الأعيرة النارية، حتى سقط أرضا ملطخا بدمائه.

كما أظهر فيديو آخر القائد الأفغاني حيا يرزق لحظة اعتقاله قبل أن يتم إعدامه وهو يصرح باسمه وهويته، معلناً استسلامه.

I reiterate #taliban are committed mass executions & revenge killings This was Haji Mullah Police chief of Badghis. He was a kind man & patriot #afghan I witnessed 100s of similar executions in Kandahar. Thats why we fight agaisnt the oppressive and barbaric regime @Sarfaraz1201 pic.twitter.com/kEn6N5fpaY