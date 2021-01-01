الصحة: 3 حالات وفاة و862 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 73، سلفيت 15، نابلس 146، قلقيلية 20، جنين 29، طوباس 7، رام الله والبيرة 33، بيت لحم 6، أريحا والأغوار 1، الخليل 2، قطاع غزة 530".

وأضافت د. الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 12، سلفيت 1، نابلس 25، قلقيلية 3، جنين 28، طوباس 5، رام الله والبيرة 10، بيت لحم 3، الخليل 2، قطاع غزة 55".

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، إحداها في سلفيت، واثنتان في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 87 مريضاً، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 693,977 بينهم 436,668 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الإصابات الجديدة

-الضفة الغربية: 332

-قطاع غزة: 530

حالات التعافي الجديدة

-الضفة الغربية: 89

-قطاع غزة: 55

حالات الوفاة الجديدة

-الضفة الغربية: 1

-قطاع غزة: 2

المرضى في العناية المكثفة: 30

المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 6

المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 87

عدد الفحوصات: 4169

إجمالي عدد المواطنين المطعمين

- الضفة الغربية: 563,921، النسبة من الفئة المستهدفة 33.4%

- قطاع غزة: 130,056، النسبة من الفئة المستهدفة: 10.3%