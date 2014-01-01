فلسطين تواجه الهند في ملحق تصفيات كأس آسيا

رام الله / سما /

اختتم المنتخب الوطني لكرة السلة تحضيراته لملاقاة منتخب الهند، في المباراة التي ستقام في مدينة جدة السعودية، في اطار ملحق تصفيات كأس آسيا 2022، وستنطلق المباراة الساعة السادسة والربع بتوقيت فلسطين.

ويبحث منتخب السلة عن تحقيق أول فوز له في مواجهة الهند، حيث سبق أن التقى فدائي السلة المنتخب الهندي في مرتين وانتهت المباراتين بفوز الأخير، الأولى في دورة الألعاب الآسيوية 2014 والثانية في كأس آسيا 2015.

ويعول المنتخب على التغييرات التي شهدها بعد تولي المدرب الصربي ماركو فيليبوفيتش لتدريب منتخب فلسطين.

وسيتأهل منتخبين من تصفيات الملحق إلى البطولة، التي تم تأجيلها بعدما كان مقرراً إقامة القرعة منتصف يوليو الماضي على أن تنطلق في العاصمة الأندونيسية جاكرتا أواخر أغسطس الجاري.

وكان المنتخب الفلسطيني شارك في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا حيث تواجد في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كازاخستان والأردن وسيرلانكا، حيث تمكن من الفوز في مباراتين على سيرلانكا وخسر مرتين أمام كازاخستان والأردن، ليحتل المركز الثالث في المجموعة ويخوض الملحق المؤهل للبطولة.

وتضم قائمة المنتخب 16 لاعباً هم: كيندال دايكس، سني سكاكيني، عمر ديراوي، أحمد هارون، وسيم مسك، تامر حبش، إلياس مرعي، جاك صابات، مايكل المصري، رمزي قمصية، إبراهيم جواريش، هاني علي، إبراهيم أبو رحال، جمال ميالي، صلاح حلواني، سليم سكاكيني.