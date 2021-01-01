مصادر لـ"سما": الامم المتحدة والبنوك سيحصلان على 3.5% من قيمة المنحة القطرية

رام الله/ سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"سما" عن ان اموال المنحة القطرية ستوزع عبر برنامج الغذاء العالمي "WFP" التابع للامم المتحدة في قطاع غزة بعد توقيع الاتفاق بين قطر والامم المتحدة بموافقة اسرائيلية.

واوضحت المصادر ان البنوك الفلسطينية التي ستتولى صرف المنحة والامم المتحدة سيحصلان على 3.5% من القيمة الاجمالية للمنحة كرسوم ولانجاز بطاقة الصراف الالي لكل مستفيد والذي يبلغ عددهم مئة الف في قطاع غزة.

وتابعت المصادر ان الاتفاق مع الامم المتحدة لمدة اربعة شهور فقط فيما يستثني موظفي حماس من المنحة وسيتم اشرااف الجانب الاسرائيلي على الاسماء المقدمة من الامم المتحدة لتدقيقها.

وكانت لقناة 13 العبرية كشفت اليوم عن أن هناك تفاؤلًا متزايدًا بشأن التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل وقطاع غزة.



وقالت القناة العبرية، إن فرص التقدم في التهدئة جاءت بعد أسبوع من الاتصالات المكثفة بين إسرائيل والوسطاء المصريين مع زيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى إسرائيل والزيارة السرية لمسؤول إسرائيلي للقاهرة.



وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يتم تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد التوصل إلى اتفاق بين قطر والأمم المتحدة لتحويل الأموال.