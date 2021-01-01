الجبهة العربية: نجدد التأكيد أن شعبنا سيواصل النضال دفاعا عن مقدساته وعروبتها

رام الله / سما /

قالت الجبهة العربية الفلسطينية إن ذكرى إحراق المسجد الأقصى تؤكد أنه لا تزال المخاطر تحيط به وبكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، حيث سياسات التهويد الإسرائيلية وممارسات الاحتلال التي تسعى إلى طمس الهوية العربية عن المدينة والاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود لباحات المسجد الاقصى في تحد وتعد على مشاعر كافة المسلمين في كل مكان.

وأضافت الجبهة في بيان لها "أننا في هذه الذكرى نؤكد أن شعبنا لن يتوانى في الدفاع عن مقدساته وعن عروبة مدينة القدس وسيواصل التصدي بكل ما اوتي من قوة لسياسات الاحتلال واجراءاته، مؤكدين دعمنا ووقوفنا إلى جانب أهلنا في القدس الذين يسجلون أروع ملاحم الصمود والتصدي ضد الاحتلال."

وتابعت الجبهة أن ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الاقصى والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني تدفعنا إلى التأكيد على ضرورة استعادة وحدتنا الوطنية باعتبارها السلاح الاقوى في مواجهة التحديات والمؤامرة التي تتحكم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والقضية.