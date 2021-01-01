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فتح: المسجد الأقصى سيبقى خالصا للمسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة

السبت 21 أغسطس 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: المسجد الأقصى سيبقى خالصا للمسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة



رام الله / سما /

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر، والمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، سيبقى خالصا للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة.

وقالت "فتح" في بيان صدر عنها، اليوم السبت، في الذكرى الـ52 لإحراق الأقصى على يد المتطرف الصهيوني دنيس مايكل، إن كافة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك والـمرابطين والـمصلين، دليل على مآرب وأهداف يسعى إليها الاحتلال، لكن لن تمر بصمود المرابطين وأهلنا في القدس.

وأضافت ان القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية العربية الحرة والمستقلة، ولا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بتحرير القدس وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعودة اللاجئين، كما أكد الرئيس محمود عباس مرارا وتكرارا.

ووجهت "فتح" تحية اعتزاز وتقدير للمقدسيين الصامدين المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى، وكذلك في حيي الشيخ جراح وبطن الهوى وبقية المناطق، مؤكدة أن إرادة شعبنا أقوى من آلة الحرب الإسرائيلية، وسياسية التطهير العرقي لن تمر مجددا، وشعبنا صامد متمسك بأرض وطنه التاريخي.

#فتح #حركة فتح #المسجد الاقصى #القدس

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