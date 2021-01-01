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إصابة فريق هيئة تسوية الاراضي بالاختناق في اعتداء للاحتلال جنوب الخليل

السبت 21 أغسطس 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب فريق هيئة تسوية الأراضي بالاختناق، خلال اعتداء نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، اليوم السبت، أثناء عملهم شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب فريق الهيئة قرب مستوطنة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة "أم الشقحان" شرق يطا، ما تسبب بإصابتهم بحالات اختناق، وعولجوا على الفور ميدانيا.

وكان مستوطنو المستوطنة المذكورة رشقوا خلال الشهر المنصرم، فريق الهيئة بالحجارة، واستولوا على جهاز رصد "الداتا" (GPS) الخاص بهم.

#الخليل #الاحتلال

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