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مهرجان جماهيري مركزي شرق غزة في بذكرى إحراق الأقصى

السبت 21 أغسطس 2021 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهرجان جماهيري مركزي شرق غزة في بذكرى إحراق الأقصى



غزة/سما/

تنظم فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة يوم السبت، مهرجانا جماهيريا كبيرًا تضامنًا مع المسجد الأقصى المبارك في ذكرى إحراقه من قبل المستوطنين.

ودعت الفصائل جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في المهرجان الذي سيتخلله كلمة للدكتور الشيخ عكرمة صبري وسلسلة فقرات شعبية ونشيد ودبكة.

وأشارت إلى أنه سيعقد اليوم 21 أغسطس بعد صلاة العصر مباشرةً، على أرض مخيم العودة ملكة شرق مدينة غزة.

وبينت الفصائل أن المواصلات مؤمّنة من مناطق (غزة والشمال والوسطى).

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف في كلمة باسم الفصائل خلال مؤتمر صحفي عُقد في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، إنّ المهرجان سيبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم السبت 21 أغسطس/آب الجاري في مخيم العودة قرب موقع "ملكة" شرقي مدينة غزة.

وبيّن خلف أنّ هذا المهرجان الشعبي يأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على أهلنا في الضفة الغربية المحتلّة والتي كان آخرها المجزرة بحق أبناء شعبنا في جنين، وتزايد وطأة الحصار المفروض على قطاع غزة.

وشدّد على أنّ الاحتلال واهم إن اعتقد أنّه سيحقق بالعدوان والحصار المفروض على شعبنا ومقدساتنا ما لم يحققه في ميدان المواجهة؛ مضيفًا "لن نسمح للعدو بانتهاك مقدساتنا وقتل أبنائنا وحصار شعبنا".

ودعا خلف جماهير شعبنا ووسائل الإعلام إلى المشاركة وتغطية فعاليات المهرجان المركزي الكبير والحاشد يوم السبت المقبل.

#مهرجان شرق غزة #ذكرى احراق الاقصى

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