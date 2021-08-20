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ميسي يعود إلى برشلونة بعد أسبوعين من انضمامه لسان جيرمان (فيديو)

السبت 21 أغسطس 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يعود إلى برشلونة بعد أسبوعين من انضمامه لسان جيرمان (فيديو)



برشلونة/سما/

عاد ليونيل ميسي، أمس الجمعة، إلى برشلونة التي قضى فيها أزهى فترات تألقه مع النادي الكتالوني، بعد استبعاده من قائمة فريقه الجديد باريس سان جيرمان لمباراة بريست في الدوري الفرنسي.

ونشرت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، فيديو للحظة وصول ميسي إلى برشلونة برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة.


بينما كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن السبب الذي دفع ميسي للعودة إلى برشلونة، بعد أسبوعين فقط من انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث أكدت أن "البرغوث" عاد إلى المدينة الكتالونية، لقضاء عطلة قصيرة، قبل العودة إلى تدريبات سان جيرمان يوم الاثنين المقبل.

ولم يتواجد اسم ميسي في قائمة باريس سان جيرمان التي فازت أمس الجمعة على بريست، بنتيجة 4-2، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، ولذلك منحه مدرب الفريق الباريسي، ماوريسيو بوكيتينو، حرية الحركة قبل العودة إلى التدريبات.

واستبعد ميسي من مباراة أمس، بسبب عدم جاهزيته البدنية، بعدما قضى أكثر من شهر بدون خوض أي تدريبات، قبل أن يشارك هذا الأسبوع في مران سان جيرمان.

وكان ميسي قد رحل عن نادي برشلونة في الصيف الحالي، بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، ولم تنجح إدارة "البلوغرانا" في تجديده، بسبب "مشاكل هيكلية واقتصادية"، حسبما أشار النادي في البيان الذي نشره للإعلان عن رحيل النجم الأرجنتيني.

#ليونيل ميسي #برشلونة #باريس سان جيرمان #كرة القدم

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