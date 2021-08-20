ميسي يعود إلى برشلونة بعد أسبوعين من انضمامه لسان جيرمان (فيديو)

برشلونة/سما/

عاد ليونيل ميسي، أمس الجمعة، إلى برشلونة التي قضى فيها أزهى فترات تألقه مع النادي الكتالوني، بعد استبعاده من قائمة فريقه الجديد باريس سان جيرمان لمباراة بريست في الدوري الفرنسي.

ونشرت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، فيديو للحظة وصول ميسي إلى برشلونة برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة.



بينما كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن السبب الذي دفع ميسي للعودة إلى برشلونة، بعد أسبوعين فقط من انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث أكدت أن "البرغوث" عاد إلى المدينة الكتالونية، لقضاء عطلة قصيرة، قبل العودة إلى تدريبات سان جيرمان يوم الاثنين المقبل.

ولم يتواجد اسم ميسي في قائمة باريس سان جيرمان التي فازت أمس الجمعة على بريست، بنتيجة 4-2، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، ولذلك منحه مدرب الفريق الباريسي، ماوريسيو بوكيتينو، حرية الحركة قبل العودة إلى التدريبات.

???? Messi no fue el único que hizo el trayecto París - Barcelona para pasar el fin de semana



✈️ Neymar también viajó. Su llegada ???? pic.twitter.com/F2tVoOLg6Y — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 20, 2021

واستبعد ميسي من مباراة أمس، بسبب عدم جاهزيته البدنية، بعدما قضى أكثر من شهر بدون خوض أي تدريبات، قبل أن يشارك هذا الأسبوع في مران سان جيرمان.

وكان ميسي قد رحل عن نادي برشلونة في الصيف الحالي، بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، ولم تنجح إدارة "البلوغرانا" في تجديده، بسبب "مشاكل هيكلية واقتصادية"، حسبما أشار النادي في البيان الذي نشره للإعلان عن رحيل النجم الأرجنتيني.