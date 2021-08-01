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إجلاء فريق روبوتات مكون من أفغانيات بسلام إلى قطر

السبت 21 أغسطس 2021 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجلاء فريق روبوتات مكون من أفغانيات بسلام إلى قطر



وكالات

استطاع أعضاء فريق الفتيات الأفغانيات للروبوتات من الفرار من البلاد في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة.


وبحسب "Digital Citizen Fund (DCF)"، المنظمة الأم للفريق، تم إجلاء الفتيات بأمان إلى العاصمة القطرية الدوحة ، حيث بدأت المديرتان التنفيذيتان في "DCF"، رويا محبوب، وإليزابيث شيفر براون، العمل مع قطر لإجلاء  الفتيات في 12 أغسطس.

وقال متحدث باسم "DCF" إنهم "ممتنون للغاية لقطر لتسريعها عملية التأشيرة وإرسال طائرة لاستعادة الفتيات من كابل بعد إلغاء العديد من الرحلات المغادرة"، إذ أن إجلاء أعضاء الفريق، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، بالإضافة إلى مدرسة تبلغ من العمر 25 عاما، يأتي وسط تدهور الوضع الأمني ​​في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال الاتحاد في بيان صحفي: " محبوب وبراون عملتا لعدة أيام، بالتعاون مع مسؤولين بالحكومة القطرية، على خلفية حالة من عدم اليقين الشديد، لتنظيم ممر آمن لأعضاء الفريق الذين ما زالوا في البلاد..إنهم يقدرون كل من ساهم في هذا الجهد".


واحتل فريق الفتيات الأفغانيات للروبوتات عناوين الصحف لأول مرة في عام 2017 بعد فوزه بجائزة خاصة في مسابقة الروبوتات الدولية في الولايات المتحدة.

وقد تم الإشادة به على نطاق واسع باعتباره مثالا ساطعا على إمكانات تعليم المرأة في أفغانستان.

إجلاء فريق روبوتات مكون من أفغانيات بسلام إلى قطر

#افغانستان #قطر #طالبان #الولايات المتحدة الأمريكية

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