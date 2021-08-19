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حكم يشهر بطاقة حمراء ثم يطلق النار نحو أحد اللاعبين أثناء مباراة لكرة القدم (فيديو)

السبت 21 أغسطس 2021 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم يشهر بطاقة حمراء ثم يطلق النار نحو أحد اللاعبين أثناء مباراة لكرة القدم (فيديو)



وكالات

ألقت الشرطة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، القبض على حكم أطلق النار من مسدسه نحو أحد اللاعبين وبعض المشجعين، نتيجة مشادة كلامية حول بطاقة حمراء قام بإشهارها في وجه أحد اللاعبين.

وأشهر الحكم، دافي باث، بطاقة حمراء في وجه أحد اللاعبين في مباراة للهواة، أشرف على إدارتها يوم الأحد الماضي، في مجمع "بولس فالي" الرياضي بولاية أوكلاهما الأميركية، لكن الأمر تطور بشكل كبير لمشادة كلامية قوية.

وذكر شهاد عيان، أنهم شاهدوا الحكم، بعد المشاجرة وهو يركض خارج الملعب باتجاه سيارته، وعاد بعد ثوان وهو يحمل مسدسا بيده.

بينما كشف تقرير للشرطة، أن اللاعب الذي تلقى البطاقة الحمراء، رأى الحكم يحمل المسدس ويوجهه باتجاهه والمتفرجين الآخرين واللاعبين بالقرب من الملعب، وأطلق رصاصة واحدة، لكنه لم يصب أحدا بأذى، إلا أنه تسبب بحالة من الهلع.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يسمع فيه صوت طلقات نارية، بينما يصرخ أحد الأشخاص "لديه سلاح"، في إشارة للحكم، كما يمكن سماع بعض الإهانات والهتافات التي تشير لوصف حكم المباراة بكاوبوي (راعي البقر).

وقالت مجلة "نيوز ويك"، إن الحكم دافي، يواجه تهمة قيامه بإشهار سلاح ناري واستخدامه بشكل مباشر، وهي أول جريمة جنائية يقوم بارتكابها في حياته.

#حكم مباراة #كرة القدم #الولايات المتحدة الأمريكية

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