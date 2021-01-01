إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار بحيفا

حيفا/سما/

أصيب شخص في مدينة حيفا بجروح حرجة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، اليوم السبت.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها تلقت بلاغا حول إصابة شاب في واقعة عنف منزلي في مدينة حيفا.

وأضافت أنها قدمت العلاج لشخص عُثر عليه وهو فاقد للوعي وعليه علامات عنف. وأشارت إلى أن الضحية في الأربعينات من عمره.

من جانبها، ذكر الشرطة الإسرائيلية أنها "فتحت تحقيقًا بخصوص حادث إطلاق نار في شارع نورداو في حيفا".

وأوضحت أن "التحقيق الأولي كشف أن الضحية حاول على ما يبدو انتزاع سلاح أحد السكان المحليين الذي أطلق عليه النار ردا على ذلك".

وأضافت، نقلا عن مصادر طبية، أن "المصاب أصيب بجروح قاتلة ويخضع الآن للإنعاش".

وقالت إن الضحية من سكان حيفا ويبلغ من العمر 30 عاما.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وشهدت، الليلة الماضية، جريمة قتل لورين معين تفال (28 عاما) من مدينة حيفا بالأصل، في جريمة إطلاق نار بمدينة الرملة؛ كما أُصيب شابان بجراح متفاوتة، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في بلدة جديدة- المكر.