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دولة: منح خصم 10% على فاتورة المياه للعائلات التي تلقى أفرادها لقاح كورونا

السبت 21 أغسطس 2021 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة عن منح خصم بقيمة 10% عن قيمة فاتورة المياه للدورتين القادمتين للمنازل التي استوفت تطعيم كافة أفراد العائلة ضد فيروس كورونا، في سابقة لدعم جهود الحكومة منعا لا انتشار الوباء وحفاظا على ابناء شعبنا ولتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وقال رئيس البلدية ان هذه الخطوة تأتي دعما لتوجهات القيادة في مطالباتها لأبناء شعبنا في التوجه لتلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وهي متوفرة في كافة مراكز وزارة الصحة .

وشدد دولة على أن هذا واجب وطني وأخلاقي وعلى الجميع التوجه فورا لتلقي اللقاح وذلك من أجل محاصرة الوباء ومنع انتشاره وحفاظا على أرواح ألناء شعبنا ، حيث ان حدت الاعراض لمن يصاب وهو متلقي اللقاح تكون خفيفةوليست بحاجة لدخول المشفى وهذا في طبيعة الحال حفاظا على ابناء شعبنا ومنعا من انتشار هذا الوباء الذي اصبح يهدد حياة البشرية .

وأكد دولة ان العائلة التي تلقى كافة أفرادها اللقاح ستحصل على خصم بنسبة 10% على قيمة فاتورة المياه للدورتين القادمتين.

#بيتونيا #فاتورة المياه #كورونا #لقاح كورونا

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