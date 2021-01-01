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البرديني: الأوضاع داخل السجون خطيرة ومعرضة للانفجار في أي وقت

السبت 21 أغسطس 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرديني: الأوضاع داخل السجون خطيرة ومعرضة للانفجار في أي وقت



رام الله/سما/

قال تيسير البرديني المفوض العام لمفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح وعضو المجلس الثوري والهيئة القيادية في المحافظات الجنوبية، إن الأوضاع التي يمر بها الأسرى حاليًا خطيرة جدًا ومعرضة للانفجار في أي وقت، طالما استمرت هذه السياسة وخاصة تلك المتعلقة بالاعتقال الإداري وزيادته بشكل ملفت للنظر.

وأشار البرديني في تصريح صحفي له، إلى استمرار الصمت المؤسساتي الرسمي والشعبي وعدم التفاعل والمساندة والتضامن الكافي لفضح هذه السياسات أمام العالم، وبالتالي كبحها.


وقال إن “كافة الرسائل التي تصلنا من الأسرى في السجون تحذر من القادم”، مطالبًا كافة الفصائل الفلسطينية بالتوحد خلف معاناة الأسرى ومساندتهم بكل الطرق والوسائل الممكنة.

وأكد البرديني أن كل ما يمارس من سياسات إسرائيلية تجاه الأسرى سيستمر وقد يتوسع طالما استمر هذا الصمت تجاه ما يحدث، وأن هذه الأوضاع الخطيرة والمعرضة للافجار تتطلب جهدًا محليًا رسميًا وشعبيًا ودوليًا، تشارك فيه كافة الجهات المعنية بصون كرامة وحقوق الإنسان والموقعة على اتفاقيات جنيف وملحقاتها.

#تيسير البرديني #الاسرى الفلسطينيين

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