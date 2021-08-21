  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخضري يرحب بدعوة أعضاء بالكونغرس لإدارة الرئيس بايدن الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

السبت 21 أغسطس 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري يرحب بدعوة أعضاء بالكونغرس لإدارة الرئيس بايدن الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة



غزة / سما /

رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بدعوة 53 عضو كونغرس من الحزب الديمقراطي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها على قطاع غزة وفتح المعابر.

وقال الخضري " لا بد من استجابة الرئيس الأمريكي والضغط على الاحتلال لتحقيق ذلك"، داعياً لالتقاط الدعوة والعمل عليها فلسطينيا وبذل الجهود رسمياً ومؤسساتياً وشعبياً للضغط على الاحتلال من خلال جهود دولية أخرى أيضاً.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 21-8-2021 على أن أهمية هذه الخطوة، وأنها قد تكون الأوضح في الفترة الأخيرة من الكونغرس والمؤسسات الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ووجه التحية للموقعين على العريضة لشعورهم بالمسؤولية في انسجام مع المبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن الاحتلال يخرق القانون الدولي واتفاقية جنيف والمعاهدات الدولية كافة.

وأشار الخضري إلى أن الوضع الإنساني معقد ويزيد سوء بسبب الحصار الممتد منذ 15 عاماً، معتبراً أن الحصار هو الأساس في تعقيد الحياة الإنسانية والمتطلبات الأساسية، حيث أنه يزيد مأساوية واقع العائلات وتطور الاقتصاد ويعيق إعادة الإعمار.

وبين أن أكثر من 85% من العائلات الفلسطينية في غزة أمنهم الغذائي مُهدد بسبب الحصار الاسرائيلي، ويعيشون تحت خط الفقر وفي حالة صعبة جداً، واعتمادهم على المساعدات معظمها من وكالة الأونروا ومؤسسات عربية ودولية في ظل العجز في التمويل وعدم مقدرة الوكالة الدولية وعدم وصول المساعدات بشكل طبيعي، ما يهدد مستقبلهم الصحي والتعليمي.

وجدد الخضري التأكيد على ضرورة فتح المعابر دون قيود، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع والاستيراد والتصدير، وفتح كل المجالات للمؤسسات الاغاثية العربية والاسلامية والدولية لإنقاذ الواقع الانساني، وجلب مزيد من الدعم المالي والصحي، وإقامة المشروعات التي يمكن أن لها دور في تقليص حدة البطالة التي وصلت مع تدهور الأمر إلى قرابة 60 %.

#جمال الخضري #غزة #بايدن #الكونغرس الأميركي

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي: "السنوار يعلم جيداً.. ليس لدى بينيت حكومة بدون أموال قطرية" وهذا هو الاختبار التالي ..

ضربوها وجردوها من ملابسها.. مئات الرجال يعتدون بوحشية على فتاة باكستانية (فيديو)

فيديو: اعلام إسرائيلي يكشف عن محاولة اغتيال لقائد جيش الاحتلال وسط الضفة

ضاحي خلفان يستفز أميرا سعوديا بتغريدة حول إيران .. هكذا رد الأمير

لأول مرة... باص يتحول إلى سينما متنقلة تجوب غزة (صور وفيديو)

إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن رسالة خطها بن غوريون أيد فيها تنفيذ عمليات انتقامية ضد عرب

إسرائيل لا تريد معركة بغزة تقود لتصعيد مقابل لبنان أيضا

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

المنحة القطرية

الإعلام العبري: المنحة القطرية ستوزع على عدة مراحل للشهر المقبل وتكشف السبب..

خطة

صحيفة تكشف عن خطة أمريكية جديدة للسلام بين الفلسطينيين و "اسرائيل"

غزة

صحيفة: مصر توجه طلبا لقيادة حماس

قناة عبرية: العمادي يصل غزة الشهر المقبل والسلطة الفلسطينية غاضبة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية