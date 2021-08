فيديو أثار ضجة..البنتاغون يوضح حقيقة اللقطات الصادمة لتسليم طفل أفغاني رضيع للمارينز

أوضح البنتاغون حقيقة لقطات الفيديو التي تظهر تسليم رجل أفغاني طفله الرضيع لأفراد المارينز الأمريكيين عبر السياج بمطار كابل، والتي أثارت ردود أفعال كثيرة على الإنترنت.



وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أن والد الطفل طلب مساعدة طبية لطفله، ونقله المارينز الأمريكيون إلى مستشفى نرويجي منتشر في المطار للعلاج.

Heart Broken video from #kabulairport ????

A mother risks her life & gives her child to #USA soldiers so that hr child can be removed fm the country & her life can be saved fm the #Talibans

She may never see hr baby again yet she doesn't care ????#Afghanistan

#afghanistanwomen pic.twitter.com/4OfoJiU5DL