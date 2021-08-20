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فيديو أثار ضجة..البنتاغون يوضح حقيقة اللقطات الصادمة لتسليم طفل أفغاني رضيع للمارينز

السبت 21 أغسطس 2021 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو أثار ضجة..البنتاغون يوضح حقيقة اللقطات الصادمة لتسليم طفل أفغاني رضيع للمارينز



وكالات

أوضح البنتاغون حقيقة لقطات الفيديو التي تظهر تسليم رجل أفغاني طفله الرضيع لأفراد المارينز الأمريكيين عبر السياج بمطار كابل، والتي أثارت ردود أفعال كثيرة على الإنترنت.


وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أن والد الطفل طلب مساعدة طبية لطفله، ونقله المارينز الأمريكيون إلى مستشفى نرويجي منتشر في المطار للعلاج.

وأضاف كيربي أن أفراد القوات الأمريكية أعادوا الطفل إلى والده بعد تقديم المساعدة الطبية الضرورية له.


وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو المذكورة، وقد أثارت الكثير من ردود الأفعال والتعليقات التي عبر فيه المستخدمون عن مشاعر التعاطف والمواساة تجاه الطفل وعائلته.

#البنتاغون #طفل أفغاني #رضيع #افغانستان #طالبان #الولايات المتحدة الأمريكية

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